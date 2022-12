Giornalisti stremati alla conferenza di Meloni E finge di essere in un quiz

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La manovra economica è appena diventata legge con il voto del Senato. Pochi minuti dopo, alle 11,30, Giorgiasi presenta nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera per la tradizionaledi fine anno. Fa subito notare che forse è più corretto chiamarla «di inizio mandato», visto che è al governo da poco più di due mesi. Le domande in lista sono quarantacinque. Tra ipresenti in molti sono sicuri che qualcuno non riuscirà a fare la propria domanda: «Non c'è tempo». Non sarebbe una novità rispetto agli anni scorsi, quando gli ultimi dell'elenco venivano sistematicamente depennati. Invecerisponde nel dettaglio ad ogni quesito. Non cerca di tagliare corto. E, soprattutto, arriva fino in fondo. Tre interminabili ore di faccia a faccia con i cronisti. ...