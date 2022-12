Frontale a Olmo | il calcio dilettantistico piange la morte di Filippo Panzeri

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Cisano Bergamasco. Tornava a casa dopo una giornata trascorsa a sciare a Piazzatorre,, 24 anni, di Cisano Bergamasco. Era a bordo della sua Toyota Aygo, quando, giunto in prossimità della santella della Madonna dei Campelli aal Brembo, poco prima del santuario, si è schiantato frontalmente contro una Opel Corsa sulla quale viaggiavano una mamma di 31 anni di Santa Brigida insieme alla sua bimba di 2 anni. Uno schianto violentissimo, che è costato la vita al 24enne. Miracolosamente illese la donna e la sua piccola.aveva trascorso qualche giorno in compagnia della famiglia a Valtorta, paese originario della mamma, e giovedì sera stava rientrando a Cisano. Era il preparatore atletico della squadra femminile del Villa Valle, la scorsa estate aveva gestito il Minicamp organizzato dalla US ...

