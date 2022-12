Fiorentina | Barone | «Ci aspetta un inizio importante Ho una richiesta»

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Joe, dg della, ha parlato al termine del 2022 della formazione viola: ecco le sue dichiarazioni Joe, dg della, ha così parlato ai canali ufficiali del club viola. LE PAROLE – «Ora ciundi campionato, speriamo di non avere altri infortuni. L’per ora è aver recuperato qualche infortunato. Auguro a tutti i tifosi viola un anno felice e pieno di soddisfazioni. Viola Park? Fa parte di ciò che il 2023 sarà per noi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

