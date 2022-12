Bologna Trasporto pubblico impatto zero | arrivano 127 bus a idrogeno

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 30 dicembre 2022) È stato sottoscritto l’accordo tra Comune, Tper ed Srm per il rinnovo del parco veicoli del servizio di tpl con mezzi ad emissioni, una delle azioni di rinnovo del parco mezzi circolante e delle infrastrutture essenziali che rientra nel piano della Missionecittà climaticamente neutrale entro il 2030. L’accordo prevede l’acquisto di 127 autobus alimentati aentro il 30 giugno 2026, di cui almeno 34 entro fine 2024, e la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto per un investimento di oltre 90 milioni di euro di fondi PNRR ottenuti dal Comune di. Tper gestirà le procedure per l’acquisto dei veicoli e provvederà ai lavori per le stazioni di ricarica dipresso i propri depositi cittadini. Oltre ad essere il soggetto attuatore degli interventi nella fase ...