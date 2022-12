Si conclude un anno orribile per le sorti della pace mondiale | sinistra | che fare?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Siunper le, messa potentemente in discussione dall’invasione russa dell’Ucraina e da tutte le conseguenze che questa tremenda guerra sta determinando nei già difficili equilibri mondiali. Al di làindiscutibile responsabilitàRussia putiniana per aver invaso un paese sovrano, restano aperti molti interrogativi sulle cause profonde di un conflitto che sta scivolando drammaticamente verso un possibile confronto nucleare. Mi chiedo, senza alcuna compiacenza verso chi ha cominciato la guerra, cosa accadrebbe se mutatis mutandis le forze antagonisteNato, sulla base di alleanze con Paesi del continente sudamericano, intendessero piazzare basi militari in ...