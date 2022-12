Scacchi | Mondiali blitz 2022 | Hikaru Nakamura guida dopo la prima giornata | un punto di vantaggio su Carlsen e compagnia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Si sono disputate quest’oggi le prime 12 partite deiOpen diad Almaty, Kazakistan, nonché le prime 9 dell’evento femminile parallelo. Ladi domani determinerà chi acquisirà i titoli iridati in questa cadenza di gioco, che è di 3? con 2 secondi di incremento a mossa per giocatore. Al di là dei risultati, il giovedì regala un inizio particolarmente agitato perché, tra i 176 partecipanti del torneo Open, ne manca all’appello uno allo scoccare del primo turno. Non uno qualsiasi, ma Magnus. Il norvegese, infatti, giunge in ritardo in sala di gioco, l’attraversa di corsa e si siede al tavolo con 30 secondi rimasti per iniziare con il bielorusso Vladislav Kovalev. Non solo: la partita la vince anche, con una dimostrazione di forza che fa capire ancora una volta chi sia ...

AGI - Agenzia Italia

Non rientrerà in Iran Sara Khademolsharieh , la 25enne giocatrice diiraniana che ha gareggiato aidi Almaty in Kazakistan senza indossare il velo si trasferirà in Spagna . La notizia è stata diffusa dal quotidiano spagnolo El Pais. La foto della ...La scacchista iraniana, Sara Khademolsharieh , che sta partecipando aidiad Almaty senza indossare il velo, contravvenendo all'obbligo delle autorità del suo Paese, andrà a vivere in Spagna. Lo riferisce il quotidiano 'El Pais' che cita due fonti a lei ... Carlsen ha vinto i mondiali rapid di scacchi: "Come Messi" We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Sposata con il famoso regista iraniano Ardeshir Ahmadi e madre di un bambino da febbraio, è ben consapevole che la sua sicurezza è a rischio se torna in Iran ...