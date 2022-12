Roma | nuova truffa a Balduina | arriva una sciarpa firmata con un conto da pagare di 3 900 dollari ma lei non l’ha ordinata

(Di giovedì 29 dicembre 2022). Unaper una signora che risiede in zonaed è finita nel mirino di alcunitori cinesi: dopo l’anello Cartier (fasullo) le consegnano un pacco con unagriffata Burberry. Il pagamento alla consegna è di 3.900, come scritto sulla fattura dell’ordine, “Io non ho ordinato nulla” denuncia la signora., pacco regalo…con sorpresa: ladell’anello Cartier (fasullo) spedito a casa I due pacchi dellaSono ben due giorni che la signora Giulia M. di 47 anni e residente in zona, si trova a dover gestire due tentativi dicinesi. Ieri, mercoledì 28 dicembre, la signora ha ricevuto un pacco ...

Calciomercato.com

- "Proprio oggi ho firmato l'ulteriore proroga fino al 30 aprile 2023 dell'obbligo dell'uso ...informazioni che arrivano dalla Cina indicano che le varianti che stanno alimentando questa...... altrimenti sai che volo che gli facevano fare! - ha detto a 'Radio Radio' facendo capire che con lasocietà potrebbe anche esserci un cambio in panchina - I giocatori della, quelli dell'... Roma, nuovo braccio di ferro per Frattesi: vuole 'pagare' solo 2 milioni "In Cina non circolano nuove varianti, ma monitoriamo la situazione. Convocare per la giornata di domani l'Unità di Crisi" ...Una struttura aeroportuale più accattivante che accolga i passeggeri, con la completa riqualificazione della viabilità di accesso, per salutare le nuove rotte capaci di soddisfare turisti e imprendito ...