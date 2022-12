Queste Jordan sono l' ideale per le tue gite fuori porta

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Quando parliamo delle migliori sneakersdell'ultimo anno, questo modello non è necessariamente il primo a passarci per la testa. Fidati di noi, però, se affermiamo che si tratta di qualcosa di veramente grosso. Grazie alla loro silhouette, le Air9 Olive Concord riescono infatti a unire il meglio dell'iconico brand con il trend Gorpcore che tanto abbiamo amato negli ultimi anni. Siamo convinti su un fatto: il 2023 sarà dedicato all'avventura, a espandere i nostri orizzonti e a lasciarci alle spalle la monotonia delle quattro mura, il che rendesneakers la migliore opzione per i prossimi mesi. Air9 Olive Concord.jpgLunga vita al Gorpcore La tendenza, in realtà non del tutto nuova, ha contribuito a generare gran parte di ciò che oggi consideriamo cool. Prendendo il nome dal mondo ...

