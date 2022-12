Globalist.it

, in mattinata, ha partecipato alle dichiarazioni di voto in Senato sulla fiducia per la manovra. "Alla prima prova seria di governo il vostro esecutivo ha fallito. Non ha rispettato le ...Nessun politico disdegnava di ricevere, in buona sostanza, appoggi da eletti nel. Altro è il ... Un trend simile a FdI: ha vinto una destra sovranista il leader di Azione: "faremo un'... Msi, Calenda critica La Russa ma “al netto delle nostalgie e dei busti di Mussolini”…. "Il modo di gestire l'aula di La Russa è parziale, poco autorevole e soggetto a scatti e reazioni sgangherate. Al netto delle nostalgie missine e dei busti di Mussolini non proprio la personalità adat ...Catania, La Russa elogia Calenda e bacchetta Renzi: “Arrampicatore della sinistra” 3 Dic Anniversario Msi, dopo Rauti anche La Russa: e il Pd chiede le dimissioni di entrambi 27 Dic•13:55 Buon ...