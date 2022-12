Meteo | torna la pioggia | le regioni in cui transiterà la perturbazione

Leggi su inews24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La situazionesulla penisola italiana è in continua evoluzione. Infatti in alcunetorneranno le piogge: ecco dove colpiranno. Nel corso di questa giornata le piogge torneranno a bagnare la penisola italiana. Unainfatti è in corso sulla penisola. Sono diverse leche verranno colpite: tutti i dettagli. Da tempo sulla penisola L'articolo proviene da Inews24.it.