Meloni | «Il governo non regala nulla al calcio | tutti pagano quello che devono pagare»

(Di giovedì 29 dicembre 2022) In occasione della consueta conferenza stampa, ancora in corso presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, di fine anno da parte del Presidente del Consiglio, Giorgiaha toccato diversi temi. Anche il nodo del “salva” portato avanti e ottenuto da Lotito. Su questo temadifende il lavoro fatto e anzi rilancia imputando alprecedente la creazione di questo problema. «È accaduto che ilprecedente aveva sospeso i pagamenti dovuti dalle società sportive. Non da quelle di, da tutte. Noi ereditiamo questa situazione. Decidiamo di applicare a questa fattispecie le stese regole che valgono peri contribuenti: mi dai il dovuto con la rate e con una maggiorazione del 3%. Gridano allo scandalo. Non ...

Taglio del cuneo fiscale e tassazione in base alla situazione familiare: il futuro del fisco secondoLa Legge di Bilancio 2023 ha posto le basi della riforma fiscale che il...A rilevarlo è il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel ringraziare per gli esiti della manovra 'il premier, ile tutto il Parlamento per la sensibilità ... Manovra 2023, dalle pensioni al fisco: tutte le misure della prima legge di Bilancio del governo Meloni Roma, 29 dic (Adnkronos) - Governo e maggioranza di destra, dopo aver strizzato l occhio ai No Vax inserendo in maniera irresponsabile nel decreto Rave la norma che permette il rientro nelle ...Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Questo Governo si dà l'obiettivo duplice di mantenere il controllo della rete e mantenere i livelli occupazionali. Tutto il resto lo lasciamo alla dinamica libera ...