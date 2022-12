Meloni | ' E' una manovra politica | via libera non facile Approvata in Cdm in un' ora Contano i fatti'

Open

parla di "clima assolutamente positivo nella maggioranza". "Non è esattamente la conferenza stampa di un governo che ha lavorato un anno, è piùconferenza stampa di inizio mandato", ha ...- 'Pur riuscendo ad investire la gran parte delle risorse sul caro bollette siamo riusciti a iniziare a mantenere gli impegni presi' ha detto la presidente del Consiglio sottolineando il 'clima ... Anche Vittorio Sgarbi contro La Russa: «Inopportuno, Meloni faccia una nuova Fiuggi» Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Il 19 dicembre Giorgia Meloni si è commossa al Museo Ebraico di Roma parlando della 'ignominia' delle leggi razziali. Bene. Ma in queste cose la coerenza è tutto.Il ministro Valditara annuncia le sue linee programmatiche per l'anno 2022/2023. Due scritti, un colloquio con commissione mista. E poi le Invalsi, utili per la valutazione finale. Mentre l'ex alterna ...