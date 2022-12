(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Come sto? Insomma, date le circostanze bene, dopo la diagnosi di Parkinson. Se non altro posso sfruttare i miei tremori per le riprese con la camera a mano”. Parla cosìvon, in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano La Ragione. Il regista danese ha ricevuto il Premio Marco Melani 2022, riconoscimento che con cadenza annuale è attribuito a partire dal 2006 per volontà del Comune di San Giovanni Valdarno ed Enrico Ghezzi allo scopo di mantenere viva la memoria dell’autore Marco Melani. L’omaggio a Vonproseguirà nei prossimi mesi con un programma dedicato, comprensivo di una mostra che coinvolgerà l’opera di Per Kirkeby. Ennesimo riconoscimento a un artista che si è sempre distinto per la sperimentazione linguistica e formale in ambito cinematografico e audiovisivo, un cineasta in grado di ...

Adnkronos

Quando venne presentato al Festival di Cannes la produzione pensò che si sarebbe potuto confondere con Dancer in the Dark diTrier. Scritto da Lee Hall e basato sull'omonimo romanzo di ...Hogan Le onde del destino (1996)Trier Intolerance (1916) D. W. Griffith Il mio vicino Totoro (1988) Hayao Miyazaki Boogie Nights (1997) Paul Thomas Anderson The Tree of Life (2011) ... Lars von Trier: "Il politically correct è l'inizio del totalitarismo" (Adnkronos) - "Come sto Insomma, date le circostanze bene, dopo la diagnosi di Parkinson. Se non altro posso sfruttare i miei tremori per le riprese con la camera a mano". Parla così Lars von Trier, ...Stasera in tv, martedì 27 dicembre, su Italia 1 alle 21.20 va in onda Billy Elliot il film di genere drammatico del 2000, diretto da Stephen Daldry, con Jamie Bell e ...