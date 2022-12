Addio a Pelé | leggenda del calcio mondiale I suoi gol più belli

(Di giovedì 29 dicembre 2022)è l'unico calciatore al mondo ad aver vinto tre Mondiali di(1958, 1962 e 1970). La Fifa gli riconosce il record di reti in carriera, 1.281 in 1.363 partite; in gare ufficiali ha segnato ...

Commenta per primo Oggi il mondo del calcio piange uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, si è spento Pelè. Tanti i messaggi d'per O Rei e tra questi anche quello del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis :Commenta per primo Pelè non ce l'ha fatta, in seguito ad una malattia è morto all'età di 82 anni. Il mondo del calcio si stringe nel ricordo di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi e lo fa ... Addio a Pelé, mito intramontabile del calcio brasiliano e mondiale