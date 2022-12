Un duro anno | il 2022 | ma gli italiani hanno comunque scelto la solidarietà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’che sta per terminare è stato prevalentemente caratterizzato dall’invasione russa dell’Ucraina, causa di un’emergenza umanitaria ancora in corso. Già dalla fine di febbraio, cioè dai primi giorni di guerra, si è subito mossa la macchina della, grazie alla quale è stato possibile donare medicine e beni essenziali alla popolazione, oltre a organizzare pullman con cui portare in salvo i numerosi rifugiati. Su GoFundMe sono stati raccolti, complessivamente, 145 milioni di dollari per l’emergenza ucraina. La media delè stata di una donazione al secondo. Tra i tanti organizzatori di raccolte fondi, anche Andriy Shevchenko è sceso in campo per il suo popolo: grazie alla sua campagna “Shevchenko and the world for Ukraine”, 343mila euro sono andati alla Croce Rossa, che ha distribuito aiuti sul campo. Sulla pagina il ...