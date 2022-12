Tina Cipollari è tornata con il suo ex e questa volta pensa al matrimonio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)con il suo ex e si sposa, stando al. E’ la rivista Nuovo a parlare di ritorno di fiamma tra l’opinionista di Uomini e Donne e il compagno che aveva lasciato più di un anno fa.ha deciso di dare un’altra possibilità a Vincenzo Ferrare, è con lui che tempo fa stavando a una nuova vita da costruire ma poi era finita con un’altra delusione. Nessuna conferma da parte dei due protagonisti ma il settimanale di gossip racconta che lasarebbe andata più volte a Firenze, che nell’ultimo periodo i suoi brevi viaggi da Roma al luogo in cui vive e lavora il suo ex fidanzato sarebbero molto numerosi. Inoltre, il solito amico che resta anonimo avrebbe parlato anche di ...