Sky - Ecco quando sarà ufficiale Bereszynski

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte, nel corso di "Marte Sport Live",le sue parole: "L'operazione/Contini con la Sampdorianei primi giorni di gennaio, non appena aprirà ufficialmente il mercato. Credo che in questi giorni si stia battagliando su compensi, contribuzioni e altri dettagli ma che la trattativa sia praticamente chiusa. Con queste due operazioni il Napoli si cautela ancora di più in vista della ripresa del campionato".

Sky Tg24

... tra nuovi acciacchi (Cuadrado e Pellegri), tempi di recupero allungati (come nel caso di Maignan) e giocatori pronti al rientro (vedi Wijnaldum e Zappacosta)la situazione squadra per squadra ...La Repubblica ha selezionato e verificato la veridicità di alcuni filmati provenienti dai social media:le città dove la gente è scesa in piazza Alla fine dello scorso mese si diffonde la ... Capodanno, ecco il decalogo per proteggere gli animali dai botti Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "L'operazione Bereszynski/Contini con la Sampdoria sarà ufficiale nei primi giorni di gennaio, non appena ap ...Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono pronti ad accoglieri i nuovi 20 aspiranti chef che compongono la classe di Masterchef. Da giovedì si inizia a fare sul ...