Per innovare serve impresa | non bonus

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’essenza del progresso imprenditoriale sta nel continuo cambiamento, nell’evoluzione che tecnologia ed innovazione consentono di attuare attraverso percorsi incerti e spesso anche rischiosi. Si parla molto di zona di comfort, dalla quale è necessario uscire se si vogliono trovare nuovi lidi inesplorati e risultati a volte inimmaginabili. L’imprenditore onesto è sempre fuori dalla zona di comfort, senza certezze mai: i mercati in perenne turbolenza, i concorrenti, il sistema finanziario e bancario “non sempre amico”, il fisco in agguato e così via. La tentazione e l’illusione di avere un mondo stabile, perfettamente regolato e privo di pericoli ha indotto molti (compresi molti economisti) a formulare utopie di società ideali, che di ideale hanno generato poco e che, invece, hanno illuso molti sulla possibilità di avere il “paradiso in terra”. Nel suo fondamentale libro dal titolo La ...