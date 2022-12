Papa Francesco visita Benedetto XVI | Pregate per lui | è molto malato

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) All'udienza generale ilchiede preghiere per l'emerito, che ha 95 anni: "Il Signore lo consoli e lo sostenga". Il Vaticano: "Aggravamento per colpa dell'età, è seguito dai medici"

"Pregate perBenedetto XVI, che sta molto male...". Questa la richiesta dinell'udienza di oggi ai fedeli. La situazione medica delEmerito sarebbe infatti molto complicata e sarebbe peggiorata negli ultimi giorni. Ricordiamo che Benedetto XVI, dopo 8 ...Una "preghiera speciale" per il "emerito Benedetto ", che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. L'ha chiesta ogginell'udienza generale in Sala Nervi, salutando i pellegrini polacchi. "È molto ammalato, che Dio lo consoli e lo sostenga fino alla fine in questa testimonianza di amore alla Chiesa", ...L'età anagrafica che avanza inesorabile e la descrizione che il suo fedele segretario don Georg Gaenswein fa di lui («È come una candela che si sta consumando») ...Papa Francesco chiede ai fedeli di unirsi in preghiera per Ratzinger, Papa Emerito Benedetto XVI, le cui condizioni di salute sono molto critiche.