Nedved sotto esame | accuse gravissime contro di lui | rischia grosso

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Durante una recente riunioneè stato criticato da un’azionista. Un pezzodella società si è comunque schierato dalla sua parte.calcisticamente ha sempre goduto del rispetto di chiunque. Il Pallone d’Oro conseguito nel 2003 parla in maniera chiara. Così come tutte le soddisfazioni che si è potuto garantire nell’arco di una carriera intera. Ansa FotoRicoprendo ruoli dirigenziali e amministrativi ha ottenuto gli stessi risultati? C’è chi dice di sì, e c’è chi invece sostiene l’esatto contrario. Le scuole di pensiero in tal senso sono numerose. Di conseguenza trovare un parere unico è praticamente impossibile. Ci si deve dunque limitare a narrare gli episodi accaduti in maniera oggettiva. E di recente l’ex giocatore ceco non ha fatto granché per tutelare la propria posizione. I numerosi fatti ...