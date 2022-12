Missione | spiare l' Europa

Leggi su panorama

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Nel Vecchio continente è scoppiato un conflitto tra 007 come non se ne vedevano dai tempi della Guerra fredda. Molti Paesi sono a caccia di segreti industriali e soprattutto militari, dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina. Ma cercano anche appoggi politici per interferire in relazioni e affari. Intanto la Nato sguinzaglia sul territorio i suoi operativi per pedinare e intercettare decine di «notabili» stranieri. Ed è così che si è scoperchiato il Qatargate... Gramsh Factory, Albania centrale. Nel tardo pomeriggio dello scorso 20 agosto una Chevrolet Camaro si accosta al muro perimetrale di una fabbrica che produce armi per l’industria della difesa albanese e della Nato. Tre uomini si affrettano a scendere dall’auto e fanno irruzione nel complesso. Hanno giusto il tempo di scattare qualche foto che la loro intrusione viene notata dai militari a guardia dell’impianto. Ne nasce una ...