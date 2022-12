Calciomercato.com

...di farsi trovare impreparata nei prossimi mesi sul calciomercato e ha già messo glisu ... Il Benfica ci ha puntato forte, ma prima anche i club italiani, su tutti Roma e, l'hanno seguito da ...... a meno due dal" testimonia un'iniezione di cinica sicumera che sotto la Mole non si ... ma se strizza gliindovina, addirittura, il fuggitivo Napoli spallettiano. Una remuntada Difficile, ... Milan, occhi sul Salisburgo: non solo Okafor, piace anche Kjaergaard Ormai mancano pochi giorni alla riapertura del calciomercato invernale, infatti Lunedì 2 gennaio 2023, si aprirà definitivamente la sessione invernale.Il chiodo fisso in casa Milan è andare a prendere il Napoli. Per farlo, non bisogna guardare in faccia a nessuno e giocare tutte le partite come se fossero finali. La prima del 2023 sarà all'Arechi di ...