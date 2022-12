Juventus | giornata di allenamento alla Continassa | a parte Pogba e Cuadrado

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Proseguono gli allenamenti in casain vista dell’amichevole contro lo Standard Liegi ma soprattutto la ripresa del campionato di Serie A. I bianconeri si sono ritrovatidove, sotto la guida del tecnico Massimiliano Allegri, hanno svolto un doppionellaodierna di mercoledì 29 dicembre. In mattinata lavoro con il pallone e una partitella conclusiva; nel pomeriggio, invece, lavoro in palestra con focus sulla forza. Hanno svolto un lavoro differenziato Juan, Paule Dusan Vlahovic, con ogni probabilità assenti contro la Cremonese e la cui data per il rientro è ancora sconosciuta. SportFace.