Juventus | Allegri prolunga le vacanze di Di Maria e Paredes | ma i tifosi non gradiscono

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) I campioni del mondo della, Angel Die Leandro, torneranno ad allenarsi alla Continassa il 2 gennaio. Il club bianconero ha concesso loro qualche giorno in più di vacanza perre i festeggiamenti dopo la vittoria del Mondiale. La Gazzetta dello Sport scrive: “Angel Die Leandrotorneranno a Torino il 2 gennaio. I neo campioni del mondo saranno gli ultimi a rientrare, mentre Rabiot già domani è atteso alla Continassa per riprendere gli allenamenti. Venerdì la Juve giocherà l’amichevole con lo Standard Liegi: gli argentini cominceranno a lavorare dall’inizio della prossima settimana, mettendo nel mirino uno spezzone di gara al massimo con l’Udinese e più probabilmente il big match del 13 gennaio contro il Napoli. Saranno entrambi out alla ...

La Gazzetta dello Sport

Penso che dovremo aspettare la prossima primavera per capirci di più sulla dirigenza della, per ora c'è Scanavino. Attenzione poi che siache Cherubini verranno entrambi rivalutati a ...Veltroni ha poi ricordato come laabbia speso finora 5,24 milioni di euro per pagare l'ingaggio di Pogba senza averlo mai avuto a disposizione, conche recentemente non ha saputo ... Soulé, è l'ora di lasciare la Juve. Ma ad Allegri farebbe comodo... Massimiliano Allegri ha individuato i rinforzi ideali per la sua Juventus e ha puntato su Alexis Mac Allister del Brighton e Diogo Dalot ...Lavoro personalizzato anche per Juan Cuadrado, finito col francese nel mirino di alcuni tifosi per aver trascorso alcuni giorni di vacanza in montagna ...