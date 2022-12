Juventus | Agnelli | convinto fermamente di aver operato bene

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) "La decisione di rimettere la carica di presidente dellanon è stata una decisione facile per me, che oltre adsempre amato i colori di questo Club, mi sono in tutti questi anni impegnato al massimo delle mie possibilità per raggiungere i risultati che abbiamo ottenuto, sia sul campo che fuori dal campo". Queste le parole del presidente dimissionario della, Andrea, all'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2021-2022. "Sono stati anni straordinari, nei quali ho avuto l`onore di presiedere questa Società; tuttavia, è stata una decisione che ho assunto in modo del tuttoe in piena serenità. La Società è oggi chiamata a difendere la propria posizione nel contesto di alcune iniziative assunte nei suoi confronti. Personalmente, così come ...