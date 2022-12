Inter | il sostituto di Dumfries proviene dal Bayern Monaco

Sportitalia

L'potrebbe sacrificare almeno un big entro il prossimo giugno: Barella non è incedibile se arriva un'offerta pesante, Marotta a caccia delLa Roma a caccia di una pedina per rinforzare ......l', invece, scenderà in campo la formazione titolare e non il Napoli delle riserve, o per lo più quello visto nelle amichevoli disputate con Villarreal e Lilla'. Contini possibiledi ... Dumfries, via a gennaio L'Inter pensa al sostituto: due nomi All'Inter suonano le sirene inglese. Si perchè Denzel Dumfries, dopo essere stato corteggiato a lungo dal Chelsea, ha destato nuovi interessi oltre la ...L'Inter sposa la linea verde: non sarà una squadra per... vecchi. Questa la sintesi di Tuttosport seguendo quello che è stato l'ultimo mercato ...