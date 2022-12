Motosprint.it

Nella MotoGP , lasi è presa anche il terzo posto assoluto con Enea Bastianini in sella alla moto... binomio che appunto oggi è ritornato ad imporsi con la coppia Bagnaia -. Un ingegnere ...cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Leggi qui il GdB in... Ducati, in edicola un anno da sogno Un numero speciale di Motosprint: 100 pagine e un poster doppio per celebrare le vittorie di Bagnaia nella MotoGP e Bautista nella Superbike ...Ducati celebra la conquista dei titoli iridati MotoGP e WorldSBK con la realizzazione di due serie speciali di Panigale V4 ispirate alla Desmosedici GP22 e alla Panigale V4 R dei campioni del mondo Fr ...