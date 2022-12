Covid | De Luca | “Test su arrivi dalla Cina anche a Capodichino”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo il dovere di tenere gli occhi aperti sul”. Il presidente della Regione, Vincenzo De, a margine di un incontro ad Avellino non esclude “l’adozione di misure di prevenzione” relativamente agliallo scalo aeroportuale napoletano di. In particolare, il governatore fa riferimento aglidi passeggeri. “In quel paese – sottolinea de– che fa registrare oltre un milione di contagi al giorno, la situazione è allarmante. Non possiamo permetterci l’introduzione di altre varianti del virus dopo gli enormi sforzi e sacrifici compiuti negli ultimi due anni”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

