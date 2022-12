Caro Conte | la politica estera non è un “menu à la carte” Scrive Borghi Pd

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Intervistato (…) da Avvenire, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, ha affrontato tra le altre questioni il tema del sostegno all’Ucraina. Ponendo al centro tre questioni-chiave, nella sua riflessione. La prima: bisogna fermare l’invio delle armi (detto con il suo linguaggio “noi non autorizzeremo nuovi invii di armi”, perché poi nella vita c’è sempre chi si prende la briga di sporcarsi le mani con il fango della Storia per consentire ad altri di fare le anime belle dopo che hanno aumentato del 17% le spese militari quando erano alla guida di due governi…). La seconda: ogni invio di armi favorisce l’escalation militare. La pensano diversamente praticamente tutti i partner politici e militari dell’Italia, e le valutazioni sul campo ci dicono che un arresto nel sostegno alla difesa ucraina farebbe pendere l’ago della bilancia del conflitto a favore di Mosca. ...

