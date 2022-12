Ultime Notizie – Qatargate | per Panzeri rinvio a 17 gennaio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 27 dicembre 2022) La modalità del braccialetto elettronico per N.F.T, Nicolò Figà-Talamanca, concessa il 14 dicembre 2022, è stata “sostituita dalla semplice proroga della detenzione preventiva”, mentre “su richiesta di P.P. (Pierantonio, ndr) l’esame del dossier è stato rinviato al 172023”. Sono le decisioni della camera di giudizio presso la Corte d’Appello di Bruxelles, dopo l’udienza tenutasi oggi nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Procura federale relativa a fatti presunti di associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio. “Nell’interesse dell’inchiesta, nessun’altra informazione sarà diffusa per ora – conclude il Parquet – la stampa verrà informata di eventuali nuovi sviluppi attraverso un comunicato stampa”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione