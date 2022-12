Nordio nel tritacarne | lo accusano perfino di essere piduista

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il partito dei trojan non è andato in vacanza: anzi, ha iniziato un'allarmante escalation, fra dotte interviste e comunicati apocalittici, per mettere spalle al muro il Guardasigilli, reo di voler riformare il sistema delle intercettazioni. Ecco quindi Gratteri sentenziare che «la ricettalascerà impunite mafie e mazzette», Bruti Liberati sostenere che «il bavaglio ai pm genera mostri» e il pm Pinto accusare il ministro di rispolverare «il vecchio repertorio della P2». Senza omettere, ovviamente, le intemerate dell'Associazione magistrati, che lungi dal fare uno straccio di autocritica ha sempre alzato le barricate dell'indignazione perpetua. Nulla di nuovo sotto il sole, intendiamoci, perché sono almeno venti anni che la politica prova timidamente a porre questa elementare questione di civiltà e ogni volta al ministro di turno viene imputato di voler favorire ...