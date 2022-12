Napoli su Beto | trattativa con Osimhen

napolipiu.com

Ilvuole tenersi stretto Osimhen nonostante le voci dalla Premier, ma piace anchedell'Udinese come rinforzo Ilvuole tenersi stretto Osimhen nonostante le voci dalla Premier, ma piace anchedell'Udinese come rinforzo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello ......Betuncal - Koray Gunter Per il dopo Osimhen , ilpensa al'attaccante dell'Udinese: portoghese con passaporto della Guinea Bissau, l'anno scorso è andato in doppia cifra in ... Il Napoli voleva Beto: erano pronti 40 milioni, il retroscena Osimhen, sirene dalla Premier: il Napoli non molla Beto Nessuno vuole toccare Victor Osimhen: a Napoli se lo tengono stretto, ma la sua fama ha varcato da tempo la Manica e le lusinghe… Leggi ...Rivelazione Napoli sul mercato: secondo una fonte autorevole, c'è un obiettivo preciso per sostituire Osimhen, con un dettaglio a sorpresa.