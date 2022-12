Maignan fermo da quattro mesi | più di qualcosa è andato storto Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 dicembre 2022) Nell’edizione odierna delladello Sport si continua ad analizzare la situazione attorno al portiere del Milan Mike. Il numero uno rossonero deve ancora smaltire l’infortunio rimediato a fine settembre e le sensazioni non lasciano presagire un rientro immediato. Nelle prossime settimane il portiere farà un controllo per capire se potrà essere a disposizione, così la: “farà un controllo dopo l’Epifania e la speranza dei milanisti al momento è una: averlo a Riad, in Supercoppa italiana, contro l’Inter. Data della partita: mercoledì 18 gennaio. Per la prima dell’anno contro la Salernitana, nessuna possibilità. Anzi, il timore ormai è che il recupero slitti fino alla seconda parte di gennaio”. Lacontinua sull’infortunio di. Il portiere ...