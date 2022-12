LIVE Sci alpino | seconda prova Discesa Bormio 2022 in DIRETTA | Kilde al comando | Casse ottimo 2° | lontani Paris e Innerhofer

(Di martedì 27 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.00 E ALLE 13.05 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA12.32 Lo svizzero Justin Murisier chiude in 17a posizione a 2.81 12.30 Lo svizzero Urs Kryenbuehl si accontenta del 24ç tempo a 3.70 12.29 Il canadese Broderick Thompson chiude la suain 28a posizione a 4.33. 12.27 Il liechtensteniano Marco Pfiffner fa segnare il 35° crono a 5.69 dalla prima posizione. 12.26 Lo svizzero Alexis Monney (40) non spinge mai e conclude in 29a posizione a 4.50 da. 12.25 Lo svizzero Josua Mettler conclude la suacon il 34° tempo a 5.69. 12.23 Lo svizzero Gilles Roulin non va oltre la 22a posizione a 3.68. 12.22 Lo statunitense Sam ...

OA Sport

11.35: Per il momento è tutto. L'appuntamento è per le 13.00 per la seconda manche. A più tardi e buona giornata! 11.33: Shiffrin ha dominato la prima manche ma ci attende una seconda manche piena di ...La serata, poi, proseguirà con musica e animazionefino a notte fonda. Il primo grande evento ... la suggestiva fiaccolata dei bimbi e la coreografica esibizione dei Maestri della Scuola... LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2022 in DIRETTA: Shiffrin domina, Bassino e Brignone si giocano il podio. Seconda manche dalle 13.00 Dopo la prima manche del primo slalom gigante di cdm di Semmering, recupero di Soelden, e' nettamente al comando la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.05.49 . Dietro di lei la slovacca Petra Vlhova in ...SCI ALPINO - Segui in DIRETTA SCRITTA il primo dei due giganti femminili in programma sulla Panorama di Semmering. Marta Bassino si presenta al cancelletto con ...