Iran | problemi con le autorità per Ali Daei | l’ex attaccante costretto a scendere da un aereo

(Di martedì 27 dicembre 2022), nuoviperAlida uninsieme alla sua famiglia: la ricostruzione Come riferito dall’Ansa, continuano iin Patria periano Ali, “reo” di essersi schierato in favore dei manifestanti per i diritti delle donne nelle ultime settimane.e i suoi familiari sono stati costretti adall’che da Teheran li stava portando a Dubai per volontà delleiane, che li hanno fatti atterrare nell’isola di Kish. Nessun arresto è ancora scattato. L'articolo proviene da Calcio ...

