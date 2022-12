Ajax | occhi in Spagna per la porta

Footballnews24.it

Un torneo natalizio che, tra l'altro, regalò agliitaliani gli ultimi acuti di uno dei più ... Inter, Milan,e Nottingham Forest si sfidarono, 6 contro 6, quando ancora a calcetto non giocava ...... anche i suoi nuovi amici sono coinvolti in questa convivialità forzata : Eugene proprio non riesce a confessare il suo amore per Enid, mentre quest'ultima hasoltanto per, un gorgone ... Ajax, occhi in casa Brentford: contatti con David Raya David Raya del Brentford rientra sulla lista dell'Ajax che continua la ricerca di mercato mirata all'acquisto di un portiere di livello ...La Juventus insegue anche Kudus in vista del calciomercato: l'Ajax si pone come ostacolo fissando il prezzo del giocatore ...