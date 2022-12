Tempesta polare | gli Usa in ginocchio | decine di vittime

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ladi neve artica che infuria negli Stati Uniti e in Canada non dà tregua alla popolazione. Si contano almeno 48del geloche da alcuni giorni sta avvolgendo il Nord America. Quattrocanadesi si sono aggiunte all’ultimo bilancio del disastro quando un pullman si è rovesciato dopo uno sbandamento sulla strada ghiacciata. È avvenuto nella cittadina di Merritt, nella provincia di British Columbia (Canada occidentale). Il ristorante Hoak di Hamburg, sul lago Erie, coperto di ghiaccio dagli spruzzi delle onde del lago Erie. Foto Twitter @voadeewaNegli Stati Uniti i morti finora sono 34 ledella, scrive la Bbc. Lo Stato più colpito è quello di New York, sulla costa orientale. Circa 200mila persone nel pomeriggio del giorno di Natale sono ...

... dove anche oggi continuano le temperature sotto zero, il ventoe le tormente di neve. L'... Leggi anche Bufera di neve Usa, a Buffalo le case intrappolate nel ghiaccio - Videodi neve a ...Alcune delle persone decedute sono state trovate nelle loro auto o nelle loro abitazioni, alcuni sono morti mentre spalavano la neve. In Canada si rovescia un pullman: 4 vittime. Almeno 200mila ... Tempesta polare sugli Usa, Buffalo sepolta dalla neve Fra Stati Uniti e Canada, sono diventati almeno 38 i morti per cause legate direttamente o indirettamente alla tempesta artica che ha investito con gelo polare record gran parte del Nord America. Lo ...