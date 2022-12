La Gazzetta dello Sport

G come Giovane Italia , quella che sta proliferando dietro i, i, i Musetti. Nella Next Gen sono in tanti a mettersi in mostra e a dimostrare di avere ampi margini di miglioramento. ...A causa dei forfait di, Lorenzo si è inoltre trovato a giocare la Davis da numero uno italiano, perdendo contro Fritz e Auger - Aliassime, entrambi in grande condizione. Verso il ... Sinner, Berrettini, Musetti: le quote per la vittoria Slam nel 2023 Il bilancio della stagione e i propositi per il futuro del carrarino in un'intervista realizzata dalla Gazzetta dello Sport ...TENNIS - Dai 2 slam di Nadal alle difficoltà extra campo di Djokovic; da Alcaraz n°1 a fine stagione più giovane di sempre al ritiro di Sua Maestà Roger Federer ...