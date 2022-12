NBA 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate delle due Conference

(Di lunedì 26 dicembre 2022) E’ cominciata la stagione regolare NBA, partita ufficialmente nella notte italiana tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre con i big match tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, e Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Il canale di riferimento è Sky Sport NBA, ma sarà possibile seguire le partite anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Per chi non vuole perdersi proprio nulla, invece, il consiglio è di sottoscrivere l’abbonamento su NBA League Pass. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con le cronachepartite, gli approfondimenti, le news e le parole dei protagonisti. Tutto pronti per vivere un’altra stagione piena di emozioni? Di seguito. LA CLASSIFICA AGGIORNATADUE ...

Dai tributi di Luka Doncic sia in campo che fuori ai ricordi dei suoi ex compagni e rivali, ecco come laha salutato sui social la grande serata del tedesco - a cui coach Jason Kidd ha offerto, ... NBA Christmas Day: il calendario e le curiosità delle 5 gare di Natale su Sky Sport Il Natale NBA 2022 è cominciato con ben due partite in programma tra le 18.00 e le 20.30. La sfida tra Philadelphia e New York si è chiusa con la vittoria dei 76ers dopo una rincorsa da sottolineare ...Il Barba pensa già al suo prossimo futuro: rimanere a Phila o sposare il progetto Houston I Philadelphia 76ers nelle ultime due settimane hanno beneficiato del ritorno alle operazioni da parte di Jam ...