LIVE – Spal-Pisa 0-1 | Serie B 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 dicembre 2022)è uno dei piatti forti della diciannovesima giornata del Campionato diB. Un Boxing Day che si apre con la quinta classificata che fa visita al ‘Mazza’ alla quindicesima. Potrebbe essere l’ultima partita di Salvatore Esposito, destinato alla cessione a gennaio. “Il morale è sempre stato buono anche quando le vittorie non arrivavano. Ovviamente il successo di Parma ci ha trasmesso forze nuove sia dal punto di vista dell’orgoglio, che del morale ed il mio lavoro in questa settimana è stato anche quello di tenere basse le creste”, ha detto Daniele De Rossi. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-1 54? –in vantaggio! Sibilli sblocca il match ...