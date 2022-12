L’Europa del pallone non è tonda | fa quadrato

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Sotto assedio dello spietato tridente d’attacco della Sûreté de l’État belga, indagini, intercettazioni e perquisizioni, la difesa deldei centri di comando istituzionale di Bruxelles si sgretola ora dopo ora e imbarca gol ad ogni dribbling del potere giudiziario.dei gangli del potere pallonaro invece no. L’offensiva ormai spuntata della Superlega sembra essersi ormai inesorabilmente avviata al tramonti senza la possibilità di giocarsi neanche il “girone di ritorno”. Se il volto impomatato del collaboratore parlamentare Francesco Giorgi segna il momento storico di un sistema, quello su cui si regge l’impalcatura friabile dell’asset morale (e legale) Ue, uno che voleva fare Beautiful ma che ha sbagliato mestiere e città, quello di Ceferin è molto più “on fire”. Ebbene sì, in quel campo da giocoè forte e non ...

Sky Tg24

Can Yaman è'attore televisivo più ricercato2022 La fama di Can Yaman ha raggiunto, e soprattutto'Italia che è il Paese che più di tutti ha accolto il divo turco dopo il successo ......reduce da una serie di successi convincenti in Italia e in. miglior realizzatricetorneo con 234 punti e in vetta anche ... 3 Drews, 4 Klein Lankhorst, 6 Cecconello, 7 Caravello (), 10 ... Crisi energetica, Russia pronta a riaprire il gasdotto Yamal verso l’Europa