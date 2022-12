Caffè Trombetta | ritirate da mercato cialde espresso | trovate tracce di ocratossina

(Di lunedì 26 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il ministero della Salute ha disposto il richiamo di alcunedi. Si tratta delle capsule diArabica con lotto di produzione 02AD07B con data scadenza 07/02/2024 richiamate per potenziale valore dioltre il limite di legge. “I consumatori che avessero acquistato confezioni appartenenti al lotto indicato sono pregati di riportarlo a punto vendita”, si legge sul sito del ministero. Per lo stesso motivo sono state richiamate anche le capsule compatibili’Zio d’America’ – prodotte nello stabilimento di Pomezia (Roma) – con lotto di produzione 01CD07B con scadenza 07/02/2024 e con lotto 02CD05B. Richiamate anche leConsilia...

