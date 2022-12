Ucraina | Papa Francesco | “Dio illumini chi può far tacere le armi”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 25 dicembre 2022) CITTÀ DEL VATICANO – Il primo pensiero è per l’madice che in tutto il mondo, nel quale si vive “la terza guerra mondiale”, c’è una “carestia di pace”. E per questo invita la comunità internazionale ad adoperarsi per la fine dei conflitti. Nel tradizionale messaggio natalizio, nel corso del qualeha impartito la benedizione ‘Urbi et Orbi’, alla città e al mondo, c’è anche un passaggio sull’Iran per il quale si chiede la “riconciliazione” e la fine di “ogni spargimento di sangue”. Non manca lo sguardo al Medio Oriente, dalla Siria al Libano. Maprega in particolare per la Terra Santa, affinché riprenda “il dialogo” e “la reciproca fiducia” tra israeliani e palestinesi. E’ il giorno, questo di Natale, in cui il ...