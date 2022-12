Tragedia in Spagna | bus precipita nel fiume | sei vittime

Fanpage.it

E' salito a sei il numero dei morti nell'incidente del bus precipitato la notte scorsa in un fiume mentre attraversava un ponte nella regione della Galizia nordoccidentale, in. Lo hanno reso noto funzionari dei servizi di emergenza. Secondo il quotidiano regionale La Voz de Galicia, l'autobus trasportava persone in visita a parenti nel carcere di Monterroso, nella ...di Natale in Austria, valanga travolge un gruppo di sciatori Bus finisce in un fiume in, 5 morti: lanella notte di Natale Arrestata l'attivista anti - hijab A dare notizia ... La tragedia nella notte di Natale: bus finisce in un fiume in Spagna ... E' salito a sei il numero dei morti nell'incidente del bus precipitato la notte scorsa in un fiume mentre attraversava un ponte nella regione della Galizia ...È di sei morti il bilancio dell'incidente verificatosi a Cerdedo-Cotobade, in Galizia, nel nord ovest della Spagna. Le vittime erano a bordo di un autobus che è precipitato da un ponte finendo nel fiu ...