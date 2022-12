Omicidio nel Trapanese | donna di 29 anni uccisa dal marito

Leggi su 361magazine

(Di domenica 25 dicembre 2022) . Ancora non chiaro il movente. Lalascia quattro figli L’di unadi 29, madre di quattro bambini è avvenuta ieri, Vigilia di Natale, nel tardo pomeriggio, a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, un borgo di pescatori in provincia di Trapani. Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini, ma quando il personale del 118 si è recato sul luogo dell’accaduto non ha potuto fare nulla, poiché laera già morta. Allertati anche i carabinieri, che hanno trovato ildellasotto shock e con l’arma del delitto in mano, un coltello da cucina ancora insanguinato. La vittima si chiamava Maria Amatuzzo, mentre ilsi chiama Ernesto Favara, ex pescatore in pensione di 63. L’uomo ...