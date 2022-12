Natale a Santa Maria in Trastevere | Una festa con e per i piu' bisognosi da 40 anni

Avvenire

Quest'anno sono 40anni da quando la prima volta, nel 1982, la Basilica diMaria in Trastevere organizzo', con la Comunita' di Sant'Egidio, il primo pranzo diper festeggiare con i piu' poveri e con gli anziani soli. Da allora la tradizione e' cresciuta assieme ......Il primo sguardo del papa torna a fermarsi sui fratelli e sorelle ucraini "che vivono questo... e pensiamo alla Terra, dove nei mesi scorsi sono aumentate le violenze e gli scontri, con ... Da Teresina a "Tu scendi dalle stelle" i santi che hanno "vissuto" il Natale Quest'anno sono 40anni da quando la prima volta, nel 1982, la Basilica di Santa Maria in Trastevere organizzo', con la Comunita' di Sant'Egidio, ...Hanno preso parte al pranzo di fraternità ben 120 persone col vescovo Soddu. Segno di solidarietà con i più poveri è il tradizionale appuntamento natalizio del pranzo di Natale in fraternità del 25 di ...