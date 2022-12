Michelle Hunziker | è perfetta la vigilia di Natale con l’ex suocera e mamma Ineke

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 25 dicembre 2022)e Tomaso Trussardi sono un vero esempio per tutte le coppie separate. Unadipercoppia conche è andata a casa dei Trussardi incontrando, che tra tutti è la più dispiaciuta della fine del loro matrimonio. Famiglia al completo per la notte di, i Trussardi c’erano tutti, anche, la madre di. Un anno fa l’annuncio della loro separazione, il gossip non ha mai smesso di parlare del loro amore. Sembra ci abbiano anche riprovato dopo la fine della storia tra lae Giovanni Angiolini ma non è andata come avrebbero voluto. Oggi sono ...