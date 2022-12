Grande Fratello Vip | tra Nikita e Onestini finisce nel peggiore dei modi | Non mi vedi come un amico | basta | bugiarda!

AgrigentoNotizie

L'avete vista alcon Edoardo Ha un atteggiamento di me**a! Con me era una cosa impossibile. Ci siamo lasciati da tanto e non aveva più senso tenermi il suo nome addosso' ha spiegato ...Lo stesso conduttore e giornalista, tramite il settimanale Chi , ha raccolti i ricordi di Natale del giovane, che al giornale diretto dal presentatore delVip ha rievocato quanto ... Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia in lacrime dentro il van: Tavassi la consola Ennesimo scontro alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Protagonisti Luca Onestini e Nikita Pelizon: il rapporto è arrivato al capolinea.I concorrenti della settima edizione del Gf Vip raccontano il loro Natale speciale. La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda subito dopo il weekend natalizio. Nell'attesa, i concorrenti ...