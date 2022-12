Beata te | recensione | maternità sì o no | con Serena Rossi e Fabio Balsamo

(Di domenica 25 dicembre 2022) Ladite, la commedia diretta da Paola Randi connuova Maria immacolata enel ruolo dell’arcangelo Gabriele La visita dell’arcangelo Gabriele Marta () è una regista di teatro, single e tutto sommato soddisfatta della sua vita, a un passo dal debutto del suo Amleto. Al suo quarantesimo compleanno riceve una visita inaspettata: l’Arcangelo Gabriele (), che vorrebbe annunciarle la nascita di un figlio. Ma Marta non è sicura di volere un figlio “in dono” e chiede tempo per pensarci. Preso alla sprovvista da questa richiesta, costretto a fermarsi sulla Terra più del previsto, Gabriele si trasferirà a casa sua e le starà accanto per le due settimane che a ...

Sentieri Selvaggi

approfondimento È stato tutto bello - Storia di Paolino e Pablito, laUn'ultima ... FOTO Dal film in prima tv 'Te' al terzo episodio della saga di 'Animali Fantastici - Segreti di ...Già le donne, perché oltre a essere un film tutto al femminile,te è anche un film femminista. Lo è per il tema che affronta e che l'autrice della commedia teatrale riassume così: "In una ... Beata te. La recensione del film su Sky Beata te è una commedia sulla maternità in cui si sentono le pause che rallentano un film tutto sulla velocità. Ma ha anche molti momenti divertenti.Leggi su Sky TG24 l'articolo Beata te, la recensione del film con Serena Rossi disponibile su Sky Cinema e NOW ...