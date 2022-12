(Di sabato 24 dicembre 2022) Per questo, "celebreremo le nostre feste! Come sempre. Sorrideremo e saremo felici. Come sempre. La differenza è una. Nonun. Lonoi stessi". E' questo il messaggio ...

Agenzia ANSA

... Londra, New York, Toronto e molte altre città e paesi", ha detto. E qualcuno, ha aggiunto il presidente, trascorrerà questo Natale in cattività, "ma si ricordino che veniamo ancheil ...Un'agenda assolutamente giustificata dai fatti, cioè dall'aggressione, ma di nessuna utilità realela trattativa., infatti, ha detto l'unica cosa che poteva dire. Ha raggruppato in dieci ... Zelensky, per Natale non aspetteremo miracolo, lo creiamo noi La guerra in Ucraina giunge al 304esimo giorno. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il Congresso americano per altri 45 miliardi di dollari di aiuti stanziati al suo Paese. Zelensk ...Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, nell'augurare buon Natale ai cristiani ortodossi di rito occidentale ha dichiarato: "Celebreremo le nostre feste! Come sempre. Sorrideremo e saremo feli ...